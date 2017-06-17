Армения специально устраивает провокации в преддверии визита сопредседателей МГ ОБСЕ в Азербайджан - МИД

2017-06-17 16:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Армения, обостряя ситуацию на линии фронта в преддверии запланированного визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан, пытается помешать разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров. Об этом Trend сказал в субботу глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя обострение ситуации на линии фронта.

По его словам, хроника развития событий на линии фронта начиная с 15 июня наглядно демонстрирует, что инициатором нарушения режима прекращения огня и провокаций является именно армянская сторона.

"Как сообщает министерство обороны Азербайджана, в преддверии запланированного визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан вооруженные силы Армении продолжают нарушать режим прекращения огня, используя крупнокалиберное оружие, и совершать диверсионные операции. Тем самым в очередной раз полностью разрушаются пропагандируемые Арменией мифы о том, кто первый нарушает режим прекращения огня. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны учесть, что обострение Арменией ситуации на линии фронта произошло вслед за их визитом в регион, в том числе на оккупированные территории Азербайджана. Армения, специально обостряя ситуацию на линии фронта, пытается помешать разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров и сохранить статус-кво, основанный на оккупации", - сказал Гаджиев.

Официальный представитель МИД сказал, что присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных азербайджанских территориях является первоначальной причиной нарушения режима прекращения огня.

"Нормы и принципы международного права, соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ и имеющиеся в настоящее время на столе переговоров предложения требуют вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Вооруженные силы Азербайджана, действуя на суверенных территориях нашей страны на фоне агрессии Армении в отношении Азербайджана, обеспечивают оборону азербайджанских территорий, и в частности безопасность гражданского населения, проживающего на территориях, прилегающих к линии соприкосновения войск", - сказал глава пресс-службы.

Гаджиев отметил, что ответственность за сложившуюся на линии фронта ситуацию полностью ложится на Армению.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)