По подозрению в связях с движением Гюлена арестован экс-глава полиции Стамбула

2017-06-17 17:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ -Экс-глава полиции Стамбула Хусейн Чапкын сдался властям после того, как Cуд Стамбула по тяжким преступлениям вынес решение об его аресте в связи с предполагаемыми связями с движением Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), передают в субботу турецкие СМИt.

По данным газеты, Чапкын сдался полиции в пятницу поздно вечером. Он приехал в одно Главное управление полиции Стамбула со своим адвокатом. После осуществления необходимых процедурных действий он был помещен в тюрьму Метрис.

Отмечается, что суд также выдал ордер на арест бывшего вали (губернатора) провинции Денизли Абдулкадира Демира.

(Текст: Талех Агавердиев)