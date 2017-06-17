Сирийская армия остановила боевые действия в городе Дераа на 48 часов

2017-06-17 17:23 | www.trend.az | 3

Сирийская армия заявила о приостановке на 48 часов действий против боевиков в городе Дераа на юге страны с целью поддержки усилий по перемирию, передает РИА Новости со ссылкой на национальное агентство SANA.

"Прекращаются боевые действия с 12.00 субботы в городе Дераа на срок 48 часов для поддержки усилий по национальному примирению", - приводит агентство заявление командования армии.

Государственное агентство отметило, что правительство Сирии продолжает укреплять процесс местных перемирий в разных районах страны одновременно с действиями для искоренения терроризма.