Президент Туркменистана помиловал более тысячи заключенных

2017-06-17 17:35 | www.oxu.az | 2

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании более тысячи граждан, передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс».

Отмечается, что указ был подписан по случаю священной для мусульман ночи Гадыр Гиджеси (ночи всемогущества).

Под указ президента подпали 1029 туркменов. Бердымухамедов поручил освободить всех помилованных из заключения и провести необходимую работу для того, чтобы они в ближайшее время вернулись домой.

С.Б.

