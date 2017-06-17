Турция надеется на скорейшее урегулирование кризиса вокруг Катара - Эрдоган

2017-06-17 17:34 | www.trend.az | 3

Турция надеется на то, что кризис вокруг Катара будет урегулирован до праздника Рамазан, сказал глава Турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании Совета экспортеров Турции (TİM) в Стамбуле, передают в субботу турецкие СМИ.

Президент Турции призвал к скорейшему урегулированию данного кризиса. По его словам, атмосфера противостояния не подобает исламскому миру, а все вопросы можно урегулировать путем диалога. В данной связи турецкий лидер привлек внимание к позиции Саудовской Аравии. Эрдоган назвал Эр-Рияд «ключом к решению нынешнего кризиса в Персидском заливе».

«Саудовская Аравия – лидер стран Залива. Накануне в этой стране побывал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Уверен, что власти королевства смогут содействовать скорейшему урегулированию конфликта вокруг Катара», - сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что Турция с самого начала выступала за справедливое урегулирование кризиса в отношениях стран Залива.

«Анкара открыто заявила, что нападки в адрес Дохи не обоснованы, а решения об ограничениях ошибочны. Турция ожидает от дружественных стран Персидского Залива более солидарности и тесного взаимодействия», - сказал глава государства.

Президент сообщил, что Турция обсудили ситуацию вокруг Катара со всеми странами, которые могли бы внести вклад в разрешение кризиса, и отметил, что усилия Анкары в этом направлении будут продолжены.