Афганский солдат расстрелял американских военных

2017-06-17 17:58 | www.oxu.az | 4

Нападение на базе США на севере Афганистана, в результате которого погибли не менее четырех американских солдат, осуществил работавший на базе афганский военный, сообщает Reuters.

Как передает Oxu.Az, об этом агентству сообщил американский военный чиновник.

«Афганский солдат выстрелил и убил четырех американских военных на территории базы. Мы ведем расследование», — сказал представитель 209 корпуса афганской армии.

Военное командование США в Кабуле подтвердило, что они в курсе инцидента в лагере Шахин, который является штаб-квартирой 209 корпуса и расположен на севере страны в городе Мазари-Шариф.

C.Б.

