Двое турецких солдат погибли в ходе антитеррористической операции

2017-06-17 18:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Двое турецких солдат погибли, еще семь ранены в результате взрыва бомбы в ходе антитеррористической операции в районе Чукурча провинции Хаккари на юго-востоке Турции, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Взрыв произошел во время обезвреживания самодельной бомбы.

Также отмечается, что в ходе операции были ликвидированы пять террористов РПК.

Террористическая организация РПК совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация РПК с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тыс. террористов РПК.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.