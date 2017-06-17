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Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

2017-06-17 18:36 | www.trend.az | 1

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker hafif yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon devam ediyor.

Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 asker şehit oldu, 7 asker hafif yaralandı.

Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: TRT Haber

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