США опровергают сообщения о гибели солдат при нападении в Афганистане (Обновлено)

2017-06-17 18:50 | www.trend.az | 3

18:49 (GMT+4) Военный чиновник США опроверг информацию о гибели четырех американских солдат при нападении на территорию базы в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Представитель военного командования США в Кабуле сообщил о пострадавших среди военнослужащих в лагере Шахин, не приводя их точного числа. По его словам, один афганский солдат погиб, еще один пострадал.

В лагере Шахин в городе Мазари-Шариф базируется 209 корпус армии Афганистана.

18:21 (GMT+4) По меньшей мере четыре американских солдата погибли в результате нападения афганского солдата на базе в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Афганский солдат застрелил четверых американских солдат на территории базы. Мы проводим расследование", — приводит агентство слова представителя 209-го корпуса афганской армии Абдула Кахара Араама (Abdul Qahar Araam).

Военное командование США в Кабуле сообщило, что им известно об инциденте в лагере Шахин в городе Мазари-Шариф, где базируется 209-й корпус армии.