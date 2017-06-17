Новый документ о партнерстве между Азербайджаном и ЕС сыграет важную роль в расширении связей - еврокомиссар

2017-06-17 19:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ЕС является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с делегацией во главе с комиссаром Европейского союза по вопросам расширения и политике европейского соседства Йоханнесом Ханом.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве, в ходе встречи Мустафаев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и ЕС развивается во многих сферах, в частности в энергетической, торговой и других областях.

Было отмечено, что доля стран ЕС во внешней торговле Азербайджана составляет 38 процентов, а во вложении прямых инвестиций в ненефтяной сектор страны - 35 процентов. Со странами-членами ЕС подписаны документы о партнерстве, соглашения об устранении двойного налогообложения, о поощрении и защите инвестиций.

Министр сказал, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с ЕС в транспортной и энергетической сферах. До сведения еврокомиссара было доведено, что продолжается строительство Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят, вокруг которого будет создана особая экономическая зона, а также, что строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс близится к завершению. Отметив значение расширения связей с ЕС помимо энергетической и в других сферах, министр экономики подчеркнул приоритет ненефтяного сектора для Азербайджана, рассказал о проводимой диверсификации экономики страны, о проводимом в стране комплексе реформ. Было отмечено, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС в таких сферах, как диверсификация экономики и экспорта, поощрение ненефтяного экспорта и инвестиций, развитие предпринимательства.

Комиссар Европейского союза по вопросам расширения и политике европейского соседства Йоханнес Хан поздравил министра экономики с Днем национального спасения, отметил взаимный интерес в расширении связей и поделился своим мнением о возможностях сотрудничества. Он отметил, что новый документ о партнерстве между Азербайджаном и ЕС сыграет важную роль в расширении связей. Также Йоханнес Хан пригласил министра экономики посетить с визитом Брюссель.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии связей между Азербайджаном и ЕС в различных отраслях экономики, об упрощении визового режима, о новом документе о партнерства между ЕС и Азербайджаном.

(Текст: Талех Агавердиев)