ВКС России уничтожили двух полевых командиров и 180 боевиков ИГ в Сирии

2017-06-17 20:04 | www.apa.az | 4

ВКС России в начале июня нанесли удары по объектам «Исламского государства» и уничтожили двух полевых командиров и 180 боевиков, которые планировали прорваться в город Дейр-эз-Зор. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчете Минобороны.

«В результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня, нанесенных ВКС России по объектам боевиков ИГИЛ, были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри. Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.