В парке Центра Гейдара Алиева прошел урок рисования для детей (ФОТО)

2017-06-17 20:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева в субботу был организован урок рисования для детей. На уроке, в котором каждый мог принять участие, дети рисовали различные рисунки и по рекомендациям учителей развивали навыки рисования.

Урок рисования провела участница ряда выставок в Азербайджане и за рубежом, преподаватель клуба Tonus Ройа Гасанов.

Проведенный на открытом воздухе урок также способствовал интересной организации развлечения для детей на выходных.