В итальянском порту 50 человек получили травмы в результате столкновения корабля с пирсом

2017-06-17 20:22 | www.trend.az | 2

Пятьдесят пассажиров судна частной компании Medmar получили различные травмы после столкновения корабля с пирсом в порту Казамиччола на итальянском острове Искь, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

По его данным, многие пассажиры судна Maria Buono не устояли на ногах в момент удара. В результате инцидента 50 человек с легкими травмами были доставлены в местную больницу.

Позже корабль был задержан итальянскими властями для осуществления всех необходимых проверок.