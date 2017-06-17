В США на акции протеста арестовали 18 человек

2017-06-17 20:30 | www.apa.az | 2

Восемнадцать человек арестованы в ходе прошедшей в субботу акции протеста в американском городе Сент-Пол (штат Миннесота). Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Рейтер.

По ее данным, манифестанты провели свою акцию на оживленном шоссе. Они выступали против решения суда, который в пятницу оправдал полицейского Джеронимо Янеса.

Янес обвинялся в убийстве второй степени афроамериканца Филандо Кастиле.