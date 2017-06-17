Путин заявил, что Россия готова «быть вместе с Европой»

2017-06-17 20:30 | www.oxu.az | 5

По словам президента РФ, скончавшийся накануне экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль говорил о необходимости объединения сил ещё много лет назад. Владимир Путин, говоря о своих воспоминаниях о Гельмуте Коле, отметил, что в вопросе международного сотрудничества политик призывал избавиться от «фобий прошлого» и смотреть только в будущее.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, глава государства РФ подчеркнул, что экс-канцлер Германии сыграл огромную роль в прекращении холодной войны.

«К сожалению, не всё пока реализуется из того, о чем мы мечтали, говорили, но я уверен абсолютно, что его анализ является правильным и на европейском, евразийском, можно сказать, континенте будут развиваться те позитивные процессы, без которых у нас ни у кого не будет будущего — ни у Европы, ни у России. Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнёры, чтобы они избавились от фобий прошлого», — пояснил Владимир Путин.

Глава государства также рассказал, что познакомился с Колем в ходе его встречи с мэром Петербурга Анатолием Собчаком в начале 90-х.

Напомним, Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет. Он руководил Германией с 1982 по 1998 год.

С.С.

