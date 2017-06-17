Самые изощренные попытки передать заключенным запрещенные предметы

2017-06-17 20:50 | www.oxu.az | 4

В середине апреля большой резонанс вызвала новость о том, что 38-летний адвокат пытался пронести в СИЗО «Бутырка» 200 граммов разнообразных наркотиков — от гашиша до кокаина. Попытка предсказуемо закончилась провалом, на юриста завели уголовное дело. Сотрудники ФСИН постоянно находят всевозможную «запрещенку» в посылках для заключенных. Хотя это не просто: отправители пускаются на всяческие маскировочные ухищрения.

Как передает Oxu.Az, самые изощренные — от героиновых фисташек до экзотических фруктов, начиненных мобильными телефонами — в галерее Лента.ру.

Чернослив с SIM-картами

Фото: fsin.su

В марте 2014 года сотрудники екатеринбургского СИЗО-1 проводили досмотр передачи для обвиняемого по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). Их внимание привлек невинный, на первый взгляд, чернослив. Как выяснилось, в нем были спрятаны две SIM-карты.

«Наркотическое» полотенце

Фото: fsin.su

В феврале 2016 года сотрудники волгоградской ИК-25 досматривали передачу для осужденного за незаконный оборот наркотиков, которую ему отправил ранее судимый житель города Фролово. Подозрения вызвало полотенце. И не напрасно: в его шве было спрятано порошкообразное вещество белого цвета — вероятно, наркотик. Вещество отправили на экспертизу, а полотенце осужденный так и не получил.

Фисташки с героином

Фото: fsin.su

В октябре 2016 года сотрудники рязанской ИК-5 в бандероли, отправленной из Москвы 25-летнему осужденному, обнаружили фисташки, внутри которых были аккуратно спрятаны 15 пакетиков с белым порошком. Экспертиза показала, что это героин.

Кофе с гашишем

Фото: fsin.su

В ноябре 2016 года сотрудники рязанской ИК-3 проверяли очередную посылку. Служебной собаке не понравились пакеты с кофе. Исследование показало, что, помимо кофе, в них содержалось более 50 граммов гашиша.

Помело с мобильными телефонами

Фото: fsin.su

В марте 2016 года 26-летний житель Московской области решил порадовать своего знакомого, отбывающего семилетний срок за разбой в тульской ИК-1, и направил ему посылку с цитрусовым фруктом помело. Сотрудники ФСИН заподозрили подвох. Интуиция их не обманула: внутри экзотического фрукта были спрятаны три мобильных телефона.

Ватные палочки, пропитанные героином

Фото: fsin.su

Стремясь передать за решетку запрещенные предметы, отправители посылок порой проявляют настоящие чудеса фантазии. Воочию убедились в этом сотрудники волгоградской ИК-24, куда в январе 2016 года пришла посылка из Санкт-Петербурга для осужденного за незаконный оборот наркотиков. Среди прочего, в ней были ватные палочки, пропитанные, как показала экспертиза, героином.

Мобильный телефон в торте

Фото: fsin.su

В декабре 2015 года 45-летняя жительница поселка Иловля (Волгоградская область) попыталась передать своему племяннику в местную ИК-25 торт. Полакомиться десертом осужденному не довелось — сотрудники ФСИН обнаружили в нем мобильный телефон.

Зубная паста с наркотиком

Фото: fsin.su

В мае 2016 года долгожданную посылку должен был получить осужденный в рязанской ИК-1: в ней, помимо прочего, был тюбик с зубной пастой. Сотрудники ФСИН получили оперативную информацию, что его стоило бы проверить. Действительно, в нем был спрятан сверток с двумя граммами белого вещества — синтетического наркотика.

Конфеты с SIM-картами

Фото: fsin.su

В том же мае 2016 года жительница Волгограда отправила в местную ИК-25 посылку для осужденного за незаконный оборот наркотиков. В ней были шоколадные конфеты, а в них — две SIM-карты.

Наркотическая смесь в обувной щетке

Фото: fsin.su

31 декабря 2016 года новогоднее настроение царило везде, включая симферопольскую ИК-1, куда осужденным пришло много посылок с воли. Служебная собака по кличке Дик что-то учуяла в одной из посылок, и сотрудники ФСИН стали внимательно ее изучать. В ней была в том числе обувная щетка. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что в щетке спрятан полимерный сверток с пластичным веществом темно-коричневого цвета. Экспертиза показала: это смесь табака и гашишного масла. После высушивания масса наркотика составила почти 40 граммов.

Наркотики в пене для бритья

Фото: fsin.su

В марте 2016 года знакомая осужденного, отбывающего наказание в рязанской ИК-3, решила его порадовать — и отправила в колонию посылку. Помимо аппетитного шпика «По-домашнему», в ней были два баллона с пеной для бритья. На всякий случай сотрудники ФСИН решили тщательно изучить посылку — и чутье их не подвело. Как выяснилось, шпик был начинен вовсе не чесноком и пряностями, а одиннадцатью капсулами розово-белого цвета и брикетом коричневого прессованного вещества, упакованного в полимерный пакет. Да и в баллонах с пеной для бритья оказался подозрительный бело-розовый порошок…Вскоре эксперты вынесли свое заключение: в посылке было спрятано более 36 граммов гашиша, более 100 граммов амфетамина и другие наркотики.

С.С.

