Сегодня в Азербайджане свыше 76 тысяч учеников сдали выпускные экзамены

2017-06-17 21:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в субботу провел централизованные выпускные экзамены для 76636 учеников (43781 – 9 класс, 32855 – 11 класс) выпускных классов средних общеобразовательных учреждений, расположенных в Баку, Сумгаите, Абшероне и Нахчыванской АР, говорится в сообщении ГЭЦ.

Экзамен для девятых классов (II этап) начался в 10:00 и продолжался полтора часа, а экзамен для 11 классов начался в 15:00 и продолжался два часа 45 минут.

Для управления экзаменами действовал оперативный штаб в ГЭЦ. В течении дня были регульрные контакты с экзаменационными центрами и было прослежено за ходом процесса экзамена.

Во всех экзаменационных центрах Были созданы необходимые условия для того, чтобы участники экзаменов смогли продемонстрировать свои знания и способности

С 19 июня будет начата обработка экзаменационных протоколов и карт ответов. Результаты будут объявлены в ближайшие дни.