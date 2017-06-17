Семеро американских солдат пострадали при нападения в Афганистане

2017-06-17 21:10 | www.apa.az | 3

Семь американских солдат пострадали в результате нападения на военной базе в Афганистане. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает миссия НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

"Семеро военнослужащих США ранены и доставлены в госпиталь. Проводится расследование внутренней атаки в лагере Шахин, в Мазари-Шариф ", — говорится в заявлении НАТО в социальной сети Twitter.

Ранее представитель военного командования США в Кабуле сообщил о пострадавших среди военнослужащих в лагере Шахин, не приводя их точного числа. По его словам, один афганский солдат погиб, еще один пострадал.