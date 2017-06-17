Нефтяники Катара побили коллег из Саудовской Аравии – ВИДЕО

2017-06-17 21:15 | www.oxu.az | 3

Нефтяники Катара побили коллег из Саудовской Аравии на отраслевой конференции.Нефтяники из Саудовской Аравии начали оскорблять коллег из Катара, и те в итоге дали сдачи на кулаках. В столице Кувейта на конференции Союза работников нефтяной отрасли подрались делегации Саудовской Аравии и Катара.

Как передает Oxu.Az со ссылкой Life.ru на видео потасовки разместил в сети иракский политик Валид аль-Аззави.

Он сообщил, что инцидент произошёл 20 марта 2017 года в кулуарах мероприятия, когда нефтяники из Саудовской Аравии принялись оскорблять своих катарских коллег.

В итоге терпение последних лопнуло, и они решили проучить обидчиков, набросившись на них не только с кулаками, но с укалями (шнуры, которыми скрепляются головные уборы бедуинов).

По словам Аззави, победу в противостоянии одержали представители Катара.

С.С.

