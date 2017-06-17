İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

2017-06-17 21:12 | www.trend.az | 1

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, KHK ile kapatılan örgüte ait 3 vakfın yönetici ve çalışanlarından oluşan 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. 2 zanlının da FETÖ/PDY ile ilgili soruşturmalar kapsamında tutuklandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 11'inin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan zanlılar aranıyor.

Kaynak: AA