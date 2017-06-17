В Миннесоте на акции протеста арестовали восемнадцать человек

2017-06-17 21:23 | www.trend.az | 3

Восемнадцать человек арестованы в ходе прошедшей в субботу акции протеста в американском городе Сент-Пол (штат Миннесота), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По ее данным, манифестанты провели свою акцию на оживленном шоссе. Они выступали против решения суда, который в пятницу оправдал полицейского Джеронимо Янеса.

Янес обвинялся в убийстве второй степени афроамериканца Филандо Кастиле.