В Москве банда с «гаишником» ограбила водителя на два миллиона рублей

2017-06-17 21:45 | www.oxu.az | 4

В Москве на улице Профсоюзной пять мужчин напали на прохожего. Как рассказали очевидцы, преступники выбежали из автомобиля «Тойота-Камри», надели на него наручники и забрали сумку с деньгами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru в сумке находилось два миллиона рублей.

Среди нападавших был мужчина в форме ГИБДД. После ограбления банда скрылась на иномарке с места преступления. В городе введён план «Перехват».

С.С.

