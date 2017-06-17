СМИ: Сирийская армия освободила 14 городов в провинции Ракка

2017-06-17 22:00 | www.oxu.az | 2

Сирийская армия освободила от террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) 14 городов в провинции Ракка, сообщает Al-Masdar.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РЕН ТВ, правительственные войска продолжают продвижение к так называемой «цитадели» террористов Эль-Ракка.

Возглавляемые элитными отрядами «Тигр», сирийцы освободили нефтяные поля Суфьяна, а также ряд деревень вдоль шоссе Саламия-Ракка.

Правительственные войска подвергаются на запад, чтобы обеспечить безопасность единственной дороги, по которой можно провозить припасы в Алеппо.

С.С.

