Genel Kurul 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak

2017-06-17 22:07 | www.trend.az | 0

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun Tasarısı gündemin 2'nci sırasına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ise gündemin 3'üncü sırasına alındı.

Genel Kurul, 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. 22 Haziran Perşembe gününe kadar gündemdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Genel Kurul, 28 Haziran Çarşamba ve 29 Haziran Perşembe günleri toplanmayacak.

TBMM Genel Kurulu, 4 Temmuz itibarıyla çalışmalarına 10 gün ara verecek, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü ise özel gündemle toplanacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek bu özel birleşimde, siyasi parti grubu başkanlarına 10'ar dakika söz verilecek. 17 Temmuz Pazartesi günü ise Genel Kurul saat 14.00'te toplanarak gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmeye devam edecek.

Görüşmelerin ardından oylanan AK Parti grup önerisi kabul edildi.

Öte yandan Genel Kurul'da, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun, TBMM'nin tatil ve ara verme dönemlerinde de çalışmasına ilişkin TBMM Başkanlık tezkeresi kabul edildi.

Kaynak: AA