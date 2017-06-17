При пожаре в жилом доме в Лондоне без вести пропали и, вероятно, погибли 58 человек

2017-06-17 22:40 | www.oxu.az | 3

«К несчастью, на данный момент 58 человек, которые, как нам сказали, были в Grenfell Tower в ночь (трагедии), являются пропавшими без вести. Как это ни печально, я должен предположить, что они мертвы».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди.

Задача полиции сейчас состоит в том, чтобы выяснить, кто еще мог быть в высотке в день трагедии, отметил представитель Скотленд-Ярда. В этой связи он попросил всех гостей жильцов Grenfell Tower, кто находился там непосредственно перед пожаром или во время разгула стихии, но при этом сумел вовремя выйти из дома и спастись от гибели, сообщить об этом властям.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. 16 июня Скотленд-Ярд сообщил, что в результате пожара в Grenfell Tower погибли не менее 30 человек, а также что в больницах находятся 24 человека, при этом 12 из них остаются в реанимации. Между тем телеканал Sky News проинформировал со ссылкой на собственные источники, что «70 человек, числящихся пропавшими без вести, вероятно, мертвы».

С.С.

