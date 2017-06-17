Как будут выглядеть герои Диснея, если изобразить их максимально реалистично

2017-06-17 23:00 | www.oxu.az | 3

Все мы смотрели эти известные диснеевские мультфильмы и помним их главных действующих лиц. Но что если представить, как они могли бы выглядеть, если бы данные мультфильмы рисовали в более реалистичном стиле?

Oxu.Az со ссылкой на krutous1.ru представляет работы художник-иллюстратора из Финляндии Йирка Ваатайнен (Jirka Väätäinen) решил показать нам, какой могла бы быть внешность этих популярных персонажей, если бы они выглядели совсем как живые люди.

1. Мулан, «Мулан»

2. Стервелла Де Виль, «101 далматинец»

3. Аид, «Геркулес»

4. Алиса, «Алиса в Стране чудес»

5. Аладдин, «Аладдин»

6. Белоснежка, «Белоснежка и 7 гномов»

7. Белль, «Красавица и Чудовище»

8. Геркулес, «Геркулес»

9. Джафар, «Аладдин»

10. Жасмин, «Аладдин»

11. Капитан Крюк, «Питер Пен»

12. Мерида, «Храбрая сердцем»

13. Питер Пен, «Питер Пен»

14. Покахонтас, «Покахонтас»

15. Ариэль, «Русалочка»

16. Тарзан, «Тарзан»

17. Урсула, «Русалочка»

18. Эльза, «Холодное сердце»

19. Эрик, «Русалочка»

20. Эсмеральда, «Горбун из Нотр-Дама»

С.С.

