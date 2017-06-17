Сирийская армия на 48 часов приостановила боевые действия

2017-06-17 23:01 | www.apa.az | 3

Армия Сирии заявила о приостановке на 48 часов боевых действий против террористов в городе Дераа на юге страны. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает агентство Sana.

Отмечается, что целью сирийской армии является поддержка усилий по примирению.

Уточняется, что правительство Сирии продолжает укреплять процесс местных перемирий в разных районах страны одновременно с действиями для искоренения терроризма.