В Италии корабль столкнулся с пирсом: Есть пострадавшие

2017-06-17 23:15 | www.oxu.az | 3

В порту на итальянском острове Искья корабль столкнулся с пирсом. В результате пострадали 55 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Ansa.

В больнице рассказали, что пассажиры корабля частной компании Medmar получили незначительные травмы. В основном у пострадавших диагностировали синяки, ушибы и ссадины.

Кроме того, представитель больницы рассказал, что в момент столкновения пассажиры готовились к сходу с корабля и не смогли удержаться на ногах.

Одна из пострадавших сообщила, что после столкновения на корабле началась паника.

В апреле сообщалось, что паром с 120 пассажирами на борту врезался в пристань на острове Тенерифе (Канарские острова, Испания). В результате был поврежден трубопровод, по которому топливо подается для заправки, что привело к утечке.

С.С.

