Меркель раскритиковала США за новые санкции против России

2017-06-17 23:30 | www.oxu.az | 2

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что, вводя новые санкции в отношении России, Америка подставляет всю Европу, экономика которой очень сильно страдает от подобных решений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Так, по его словам, немецкий лидер называет стремление США наложить на РФ новые санкции как минимум странным, отмечая при этом, что европейская экономика не должна нести убытки из-за действий Вашингтона.

Зайберг также отметил, что решение Сената США поднимает для Меркель ровно те же вопросы, что и и для канцлера Керна и министра Габриэля: «Это, мягко говоря, странный шаг. Этого не должно случиться. Мы отвергаем санкции с экстратерриториальным эффектом, которые оказывают влияние на третьи страны».

Л.А.

