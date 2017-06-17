Афганский солдат расстрелял американских военных – ОБНОВЛЕНО
2017-06-17 23:45 | www.oxu.az | 5
Число пострадавших при стрельбе на базе Мазари-Шарифе в Афганистане возросло до семи.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на russian.rt.com, убитых среди них нет.
Инцидент произошёл на базе 209-го корпуса афганской армии.Огонь по иностранным военнослужащим открыл афганский солдат. Нападавший был ликвидирован. Ещё один военный ВС Афганистана был ранен.
Ранее СМИ сообщали о четырёх пострадавших при стрельбе на базе в Афганистане.
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Нападение на базе США на севере Афганистана, в результате которого погибли не менее четырех американских солдат, осуществил работавший на базе афганский военный, сообщает Reuters.
Как передает Oxu.Az, об этом агентству сообщил американский военный чиновник.
«Афганский солдат выстрелил и убил четырех американских военных на территории базы. Мы ведем расследование», — сказал представитель 209 корпуса афганской армии.
Военное командование США в Кабуле подтвердило, что они в курсе инцидента в лагере Шахин, который является штаб-квартирой 209 корпуса и расположен на севере страны в городе Мазари-Шариф.