Афганский солдат расстрелял американских военных – ОБНОВЛЕНО

2017-06-17 23:45 | www.oxu.az | 5

Число пострадавших при стрельбе на базе Мазари-Шарифе в Афганистане возросло до семи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на russian.rt.com, убитых среди них нет.

Инцидент произошёл на базе 209-го корпуса афганской армии.Огонь по иностранным военнослужащим открыл афганский солдат. Нападавший был ликвидирован. Ещё один военный ВС Афганистана был ранен.

Ранее СМИ сообщали о четырёх пострадавших при стрельбе на базе в Афганистане.

17:58

Нападение на базе США на севере Афганистана, в результате которого погибли не менее четырех американских солдат, осуществил работавший на базе афганский военный, сообщает Reuters.

Как передает Oxu.Az, об этом агентству сообщил американский военный чиновник.

«Афганский солдат выстрелил и убил четырех американских военных на территории базы. Мы ведем расследование», — сказал представитель 209 корпуса афганской армии.

Военное командование США в Кабуле подтвердило, что они в курсе инцидента в лагере Шахин, который является штаб-квартирой 209 корпуса и расположен на севере страны в городе Мазари-Шариф.

C.Б.

