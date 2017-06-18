Иран подпишет контракт с Total по месторождению "Южный Парс" в ближайшие месяцы - министр

2017-06-18 00:07 | www.trend.az | 5

Скоро будет подписано окончательное соглашение между Ираном и Французской нефтегазовой компанией Total по реализации фазы 11 проекта разработки газового месторождения "Южный парс" на юге Ирана, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, передает ИРНА.

По словам Зангане, этот контракт будет подписан до начала деятельности новой администрации Ирана в августе текущего года.

Французская нефтегазовая компания Total совместно с China National Petroleum Corp. (CNPC) и иранской Petropars подписала контракт с National Iranian Oil Company (NIOC) на разработку гигантского месторрождения газа "Южный Парс" в Иране.

Ранее заместитель министра нефти Ирана Али Кардор сообщил о том, что 11-я фаза Южного Парса является ещё одним приоритетным планом Министерства нефти и подписание окончательного соглашения о его развитии ожидается в ближайшие месяцы.

Иран в ноябре 2016 года вместе международным консорциумом во главе с французской энергетической компанией «Total SA» подписали соглашение на разработку 11-ой фазы месторождения Южный Парс.

Сделка, которая оценивается в 11 млрд. 800 млн. долларов, в результате реализации приведёт к развитию Ираном добычи 56 млн. кубометров газа на совместном месторождении с Катаром.