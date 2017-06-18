Процесс по делу комика Билла Косби объявлен несостоявшимся

2017-06-18 00:15 | www.oxu.az | 3

Процесс по делу комика Билла Косби, которого обвиняют в сексуальном насилии, был признан несостоявшимся, после того как присяжные в течение шести дней не могли вынести вердикт по поводу виновности актера.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, 12 присяжных - семь мужчин и пять женщин - за 53 часа обсуждений не смогли прийти к единогласному выводу о виновности или невиновности 79-летнего Билла Косби.

Прокуроры уже заявили, что планируют добиваться возобновления процесса. Если прокуратура в течение четырех месяцев не начнет новый процесс, то все обвинения с актера будут сняты. Дело в отношении актера было начато в 2015 году, после того как несколько десятков женщин обвинили Косби в сексуальном насилии и домогательствах. Суд проходил в американском Норристауне. Согласно заявлению одной из предполагаемых жертв актера Андреа Констан, Косби в 2004 году изнасиловал ее, предварительно подмешав ей психотропное вещество.

Заявления на Косби поступили от более чем 40 женщин, утверждавших, что он подвергал их сексуальному насилию, но по большинству случаев истек срок давности.

Дело Констан - единственное, по которому установленный законом срок давности в 12 лет еще не истек. По этому делу актеру грозило до 10 лет тюремного заключения.

Сам Косби утверждает, что все сексуальные контакты происходили по обоюдному согласию.

Косби был некогда самым высокооплачиваемым комиком на американском телевидении. С 1984 по 1992 год он исполнял роль отца в телевизионном «Шоу Косби», которое пользовалось невероятной популярностью в США и других странах.

С.С.

