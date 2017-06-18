За минувшие сутки в Средиземном море спасли около 2,5 тыс. мигрантов

2017-06-18 00:43 | www.trend.az | 4

За последние сутки в Средиземном море было проведено около 20 спасательных операций, в ходе которых были эвакуированы примерно 2 500 выходцев из Африки и стран Ближнего Востока, передает БелТа.

Большинство спасенных пытались пересечь море на плавсредствах, не оборудованных для длительных путешествий.

В сотрудничестве с итальянской береговой охраной действовала Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" и Европейское агентство по охране внешних границ Frontex.

С начала года при попытке пересечь Средиземное море и добраться до стран ЕС погибли по меньшей мере 1 800 человек.