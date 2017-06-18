Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

2017-06-18 01:04 | www.trend.az | 0

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Derecik beldesi Yeşilova köyü bölgesinde güvenlik güçlerince icra edilen gözetleme faaliyeti sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

1 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada, 1 adet AT-4 tanksavar füzesi, 1 RPG-7 roket atar, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 3 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 5 adet AK-47 uzun namlulu silaha ait 5 adet dolu şarjör ve 1 adet sırt çantası ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA