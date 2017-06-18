Майкл Фелпс совершит заплыв наперегонки с белой акулой

2017-06-18 02:18 | www.trend.az | 3

Знаменитый пловец Майкл Фелпс, удерживающий титул самого успешного спортсмена в истории Олимпийских игр, примет участие в заплыве наперегонки с большой белой акулой для телепрограммы на канале "Дискавери", передает Би-би-си.

"Самый титулованный спортсмен в мире противостоит самому эффективному хищнику океана", - анонсирует "Дискавери" предстоящую гонку.

Шансы Фелпса на победу кажутся небольшими: американец способен развить в воде скорость до 6 миль в час (9,6 км\ч), а акула - до 25 миль в час (40,2 км\ч).

По мнению представителя Австралийского общества сохранения морей Туни Мато, в гонке победит акула.

"Мы все можем быть уверены, что гонка Фелпса и акулы будет проходить не в олимпийском бассейне. Я думаю, что будет сравниваться скорость человека в воде и скорость организма, в течение миллионов лет развивавшегося в водной среде и идеально к ней приспособленного", - говорит Мато.

Майкл Фелпс - единственный в истории спорта 19-кратный олимпийский чемпион по плаванию.

Белая акула - одна из из крупнейших хищных рыб на Земле, может достигать семи метров в длину.