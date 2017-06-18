Саудовская Аравия обстреляла рыбацкие лодки Ирана, погиб человек

2017-06-18 03:20 | www.trend.az | 4

Две рыбацкие лодки из Ирана сошли с курса в Персидском заливе из-за больших волн, оказавшись в территориальных водах Саудовской Аравии, сообщает PressTV.

Аравийская береговая охрана моментально отреагировала на «нарушителей», открыв по ним огонь. Жертвой обстрела стал один из рыбаков.

Эту информацию подтвердили и в МВД Ирана, заявив, что Саудовская Аравия начала стрельбу преждевременно.

«Не установив, пересекли ли иранские лодки саудовские границы, береговая охрана этой страны открыла огонь по иранским лодкам, иранский рыбак был убит», — сообщили в министерстве.

Тегеран в настоящий момент пытается установить, вошли ли лодки в саудовские территориальные воды. При этом иранская сторона уверена, что даже если нарушение границы имело место, Эр-Рияд не имел права на подобные действия.