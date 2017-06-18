В Боготе эвакуируют популярный торговый центр после взрыва

2017-06-18 03:47 | www.trend.az | 3

Посетителей одного из самых популярных торговых центров в столице Колумбии Боготе эвакуируют после мощного взрыва, в результате которого пострадали пять человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам очевидцев, взрыв прогремел в туалете на втором этаже торгового комплекса Centro Andino, в сердце туристического района Боготы.

На место прибыли машины скорой помощи и сотрудники пожарной службы. Данных о причине взрыва пока не поступало.