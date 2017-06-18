В США при аварии парома пострадали более 15 человек

2017-06-18 03:40 | www.apa.az | 3

Американские власти сообщили о 18 пострадавших в результате аварии парома в городе Гианнис Порт, штат Массачусетс.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, паром, выполняющий рейсы между пунктами Нантакет и Гианнис, врезался в причал по прибытии в порт Гианниса и дал течь. Троих пострадавших осмотрели на месте и 15 были госпитализированы, сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс глава пожарной службы города Гианнис Дин Мелансон. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Как передает агентство, причина инцидента пока неясна, ведется расследование.