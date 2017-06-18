Во Франции именитый испанский матадор погиб во время корриды

2017-06-18 04:31 | www.apa.az | 3

Во французской коммуне Мон-де-Марсан в окрестностях испанской границы состоялась коррида, в ходе которой трагически погиб матадор Иван Фандиньо. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Mirror.

36-летний уроженец Басконии, согласно поступающей информации, упал на землю, запутавшись в своем плаще, после чего бык подбросил его в воздух и проткнул рогом легкое.

Матадора экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли спасти мужчину.