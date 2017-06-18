В Боготе число погибших при взрыве в торговом центре возросло до трех (Обновлено)

2017-06-18 05:03 | www.trend.az | 4

05:03 (GMT+4) До трех человек возросло число жертв взрыва в торговом центре столицы Колумбии Боготы, передает РИА Новости со ссылкой на местное радио Caracol.

Все трое жертв – молодые женщины в возрасте от 23 до 31 года, одна из погибших – гражданка Франции, сообщает радио.

04:06 (GMT+4) По меньшей мере один человек погиб, 11 человек пострадали в результате взрыва в субботу в торговом центре Centro Andino в столице Колумбии, Боготе. Об этом сообщил мэр города Энрике Пеньялоса в своем Twitter, передает ТАСС.

"Испытываю боль от подлого террористического нападения в Centro Andino", - написал мэр. По его данным, одна женщина погибла, 11 человек пострадали.

03:47 (GMT+4) Посетителей одного из самых популярных торговых центров в столице Колумбии Боготе эвакуируют после мощного взрыва, в результате которого пострадали пять человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам очевидцев, взрыв прогремел в туалете на втором этаже торгового комплекса Centro Andino, в сердце туристического района Боготы.

На место прибыли машины скорой помощи и сотрудники пожарной службы. Данных о причине взрыва пока не поступало.