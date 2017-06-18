В Саудовской Аравии два паломника погибли в ДТП

2017-06-18 05:31 | www.trend.az | 3

Два человека погибли, еще 36 пострадали в результате ДТП с участием автобуса с паломниками недалеко от города Медина в Саудовской Аравии, передает РИА Новости со ссылкой на портал "Эль-Ватан".

По данным местных властей, в автобусе находилось более 40 паломников, все они были выходцами из азиатских стран. За рулем находился представитель одного из арабских государств.

Все пострадавшие были доставлены в местные больницы и получили необходимую медицинскую помощь.

О причинах ДТП не сообщается.