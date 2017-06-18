Первый авиарейс из Японии на южные Курилы отложили на 19 июня

2017-06-18 05:52 | www.apa.az | 3

Первый чартерный рейс из Японии на южные Курилы перенесен на 19 июня из-за погодных условий. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в воскресенье журналистам организаторы поездки бывших японских жителей островов в аэропорту городка Накасибэцу.

Вылет был намечен на 08:30 (02:30 мск), однако к тому часу организаторы объявили, что вылет задерживается из-за сильного тумана.

Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора намеревается впервые доставить авиарейсом 70 бывших жителей южных Курил и их сопровождающих для посещения могил своих предков в рамках безвизового обмена между двумя странами. Они запланировали посетить острова Кунашир и Шикотан.

Сопровождать их в поездке будут официальные лица, включая заместителя министра иностранных дел Японии Нобуо Киси.

До сих пор для таких поездок использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям южных Курил возможности посещать их самолетом.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.