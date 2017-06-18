В Боготе прогремел взрыв в торговом центре, 3 погибших, 11 раненых - ОБНОВЛЕНО

2017-06-18 05:55 | www.apa.az | 3

До трех человек возросло число жертв взрыва в торговом центре столицы Колумбии Боготы, одна из погибших - гражданка Франции. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил мэр города Энрике Пеньялоса. 11 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Как уточняет местное радио Caracol, все жертвы – молодые женщины в возрасте от 23 до 31 года.

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Посетителей одного из самых популярных торговых центров в столице Колумбии Боготе эвакуируют после мощного взрыва. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Мэр столицы Колумбии Боготы Энрике Пеньялоса заявил, что взрыв в торговом центре был террористической атакой. По его словам, в результате взрыва погиб один человек, еще 11 получили ранения.

По словам очевидцев, взрыв прогремел в туалете на втором этаже торгового комплекса Centro Andino, в сердце туристического района Боготы.

На место прибыли машины скорой помощи и сотрудники пожарной службы. Данных о причине взрыва пока не поступало.