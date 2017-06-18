В Португалии лесные пожары унесли жизни 24 человек (Обновлено)

2017-06-18 06:01 | www.trend.az | 3

06:01 (GMT+4) Число погибших в результате лесных пожаров в центральной части Португалии возросло до 24, передает РИА Новости со сылкой на издание Publico.

"Мы подтвердили 24 погибших, вероятно, смертей может быть больше, однако в данный момент это невозможно подтвердить", — сообщил политик.

В субботу в Португалии стояла сильная жара, в некоторых регионах температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. В тушении огня приняли участие 500 сотрудников пожарной службы и 160 машин. Пламя быстро распространилось в четырех разных направлениях. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.

05:00 (GMT+4) Не менее 19 человек стали жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии, 16 из них сгорели в собственных машинах, много людей пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Мы подтверждаем гибель 19 человек — все гражданские лица. Трое из них погибли от вдыхания дыма, еще 16 сгорели в своих автомобилях, оказавшись в огненной ловушке на дороге из Фигейро-душ-Виньюш в Кастаньера-де-Пера", — сообщил журналистам государственный секретарь по внутренним делам Хорхе Гомес.