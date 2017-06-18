В Каире взрыв унес жизнь офицера полиции

2017-06-18 06:18 | www.trend.az | 3

Один полицейский погиб, еще четыре человека получили ранения в результате взрыва на обочине дороги в Каире, сообщается в заявлении министерства внутренних дел Египта, передает РИА Новости.

Согласно тексту заявления, опубликованного на странице министерства в социальной сети Facebook, машина перевозила группу офицеров и призывников, когда в действие было приведено взрывное устройство, установленное на обочине дороги.

В результате взрыва погиб лейтенант полиции, еще один полицейский и трое новобранцев получили ранения. Все они были доставлены в больницу.