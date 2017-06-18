В Португалии лесные пожары унесли жизни 24 человек

2017-06-18 06:44 | www.apa.az | 3

Число погибших в результате лесных пожаров в центральной части Португалии возросло до 24. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Publico со ссылкой на премьер-министра страны Антониу Кошта.

Ранее сообщалось о 19 погибших, как минимум 20 пострадавших и двух пропавших без вести.

"Мы подтвердили 24 погибших, вероятно, смертей может быть больше, однако в данный момент это невозможно подтвердить", — сообщил политик.

В субботу в Португалии стояла сильная жара, в некоторых регионах температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. В тушении огня приняли участие 500 сотрудников пожарной службы и 160 машин. Пламя быстро распространилось в четырех разных направлениях. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.