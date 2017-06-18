Пропавшие моряки с американского эсминца Fitzgerald погибли

2017-06-18 07:20 | www.apa.az | 3

Моряки, пропавшие при столкновении американского эсминца Fitzgerald с филиппинским торговым судном, погибли, их тела были найдены в затопленной части корабля. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает седьмой флот США.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента три человека получили ранения, семь пропали без вести.

Тела моряков были обнаружены в затопленной части корабля. Тела направили в больницу города Йокосука для опознания.

Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина 222,6 метра, водоизмещение 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега.