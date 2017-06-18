Консорциум по строительству TAP о возможности присоединения Македонии к проекту

2017-06-18 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Все заинтересованные стороны могут подать заявку на приобретение доступной мощности Трансадриатического трубопровода (ТАР) в соответствии с правилами, утвержденными национальными регулирующими органами Греции, Албании и Италии по территории которых проходит газопровод, сказала Trend глава отдела по коммуникациям консорциума TAP Лиза Гиверт.

Отметим, что ранее, генеральный директор АО "Македонские Энергетические Ресурсы" Крсте Миладинов заявил о заинтересованности Македонии в присоединении к проекту.

Гендиректор сообщил, что соответствующий запрос был отправлен в офис консорциума ТАР в Греции, однако окончательный ответ пока не получен.

"TAP развивает газотранспортную инфраструктуру, и будет предлагать транспортные услуги для грузоотправителей. TAP не продает газ, который он будет транспортировать. Соглашения о продаже газа, который будет транспортироваться в рамках установленной мощности TAP (10 миллиардов кубометров газа в год), подписываются непосредственно между Консорциумом по разработке азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" и покупателями газа в Европе", - сказала Гиверт.

Глава отдела по коммуникациям сообщила, что TAP будет проводить маркет-тесты каждые два года в рамках расширения пропускной способности трубопровода до 20 миллиардов кубометров газа в год.

"Эти маркет-тесты будут проводиться в соответствии с принципами, утвержденными национальными регулирующими органами Греции, Албании и Италии", - добавила Гиверт.

Она отметила, что TAP расширит свои мощности для удовлетворения законных обращений заинтересованных сторон, если по результатам маркет-тестов это окажется технически осуществимым и экономически обоснованным.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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