В Боготе прогремел взрыв в торговом центре: Есть погибшие и раненые

2017-06-18 09:09 | www.oxu.az | 4

До трех человек возросло число жертв взрыва в торговом центре столицы Колумбии Боготы, одна из погибших - гражданка Франции, сообщил мэр города Энрике Пеньялоса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, 11 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

«Я с сожалением сообщаю, что в результате взрыва бомбы в Andino погибли три женщины», - написал он в своем Twitter.

Градоначальник квалифицировал произошедшее как теракт. Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в туалете на втором этаже популярного торгового комплекса.

Как уточняет местное радио, все жертвы – молодые женщины в возрасте от 23 до 31 года.

A.M.