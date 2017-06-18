В Афганистане пять смертников атаковали полицейское управление

2017-06-18 09:10 | www.trend.az | 4

По меньшей мере пять террористов-смертников атаковали управление полиции в провинции Пактия на востоке Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Утром в воскресенье один из боевиков подорвал себя недалеко от парковки полицейского управления. Остальные затем попытались ворваться в офис. При столкновениях трое из них были уничтожены, однако еще один продолжает перестрелку с силами безопасности.

Как сообщил представитель афганского МВД, в результате атаки погибли двое полицейских. Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение, передает телеканал.

Агентство Пажвак сообщает о четырех погибших и 25 раненых при атаке.